Раскладной Xiaomi Mix Flip вскоре выйдет на глобальном рынке

Xiaomi анонсировала скорый глобальный выпуск своего первого складного телефона-раскладушки Mix Flip. Это произошло вскоре после того, как компания ненадолго обошла Apple и заняла второе место среди производителей смартфонов по объемам продаж.

Mix Flip был представлен в Китае в июле и сразу привлек внимание своим стильным дизайном и впечатляющими характеристиками. Телефон оснащен 4-дюймовым внешним экраном, чипом Snapdragon 8 Gen 3 и мощной батареей на 4780 мАч — больше, чем в Samsung Galaxy Z Fold 6. Теперь устройство готовится к выходу на международный рынок.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил, что глобальный запуск Mix Flip состоится в сентябре, и более подробная информация появится вместе с анонсом новой серии Xiaomi 14T. Ожидается, что смартфон появится в Европе, однако запуск в США пока не планируется.

Эти новости совпали с отчётом Counterpoint Research, согласно которому Xiaomi заняла второе место среди крупнейших производителей смартфонов, временно обогнав Apple. Хотя это лидерство, скорее всего, будет недолгим из-за предстоящего релиза iPhone, Xiaomi продолжает уверенно набирать обороты на мировом рынке.