Раскрыты технические характеристики камер Sony Xperia 1 VI

Известный инсайдер по продуктам Sony раскрыл технические характеристики камеры смартфона из серии Sony Xperia1 VI (Mark 6).

Основная камера с ультрапиксельной технологией Exmor T 1/1,4 на 48 Мп обладает полнопиксельным Dual-PD AF и 24-миллиметровой линзой с 2-кратным ISZ (48 мм). Дополнительная камера Exmor T 1/2,7 на 48 Мп с площадью пикселя 0,6 мкм имеет встроенную линзу с автофокусом для диапазона 14–18 мм. Третья камера Exmor T 1/2,7 также на 48 Мп с площадью пикселя 0,6 мкм оборудована встроенной линзой с автофокусом для диапазона 70–135 мм и 2-кратным ISZ (270 мм). Все камеры обладают покрытием Zeiss T* для оптимизации качества изображения.

Основная камера с широкоугольным фокусным расстоянием 48 мм имеет диафрагму f/1,4 и обеспечивает высокую производительность даже в условиях низкой освещенности. Она поддерживает двухъядерную автофокусировку и обеспечивает новые функции, такие как защита от сотрясений при записи 1080p видео. Дополнительная камера с фокусным расстоянием 24 мм и 2-кратным ISZ (48 мм) позволяет увеличивать фокусное расстояние до 48 мм при использовании расширенного ISZ.

Сверхширокоугольный объектив с разрешением 48 Мп имеет единичную площадь пикселя 0,6 мкм и фокусное расстояние 14–18 мм. Он поддерживает функцию полнопиксельной автофокусировки «2 x 2 OCL». Телеобъектив с разрешением 48 Мп, аналогичный сверхширокоугольному объективу, обладает фокусным расстоянием 70–135 мм и 2-кратным ISZ (270 мм). Сенсор на 48 Мп обеспечивает высокую детализацию даже при многократном оптическом зуме до 3-кратного и кадрировании до 6-кратного.

Первый телефон из этой серии, Xperia 1 V, был представлен в мае прошлого года с кинематографической визуализацией и оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Цены на него варьировались в зависимости от магазина, начиная от 62 000 и доходя до 96 000 рублей.