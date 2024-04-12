Распаковка Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition — фанаты будут в восторге

10 апреля состоялся официальный релиз нового мобильного телефона Redmi Turbo 3, оснащенного процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Начиная с 15 апреля, его можно будет приобрести по цене 1999 юаней (около 26 т.р.). Кроме того, в период запуска покупатели получат бесплатно наушники Redmi Buds4 Youth Edition и страховку от повреждения экрана.

В тот же день бренд Redmi вновь объединился с популярной франшизой Harry Potter, чтобы представить специальное издание Redmi Turbo 3 - Harry Potter Edition с ценником 2699 юаней (около 35 т.р.).

Согласно официальному заявлению, фанаты Гарри Поттера активно участвовали в разработке этого продукта, предлагая идеи по упаковке, дизайну и функциям. Были проведены несколько раундов обсуждений с командой разработчиков, и в итоге создался мобильный телефон, над которым работали настоящие поклонники вселенной Гарри Поттера.

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition имеет уникальный дизайн, отражающий мир сюжета. При открытии упаковки пользователь погружается в волшебное путешествие, начиная с упаковочной коробки в форме "волшебной двери", которая ведет к классическому Косому переулку и другим местам волшебного мира Гарри Поттера. Детали упаковки скрыты в виде подсказок, помогающих фанатам раскрыть все секреты.

Мобильный телефон выполнен в контрастной цветовой гамме золота и темных оттенков с использованием уникальной технологии платинового тиснения для воплощения различных элементов, таких как эмблема Хогвартса и заклинания.

Что касается характеристик, Redmi Turbo 3 оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0. Он получил высокие оценки в AnTuTu V10, а также поддерживает флагманские технологии, такие как камеры AON и систему охлаждения с ледяным охлаждением.

Дисплей мобильного телефона - гибкий OLED-экран Huaxing Direct с разрешением 2712×1220 и поддержкой различных технологий, таких как HDR 10+ и прикосновение к влажным рукам. Камера предлагает множество функций AI, включая распознавание изображений и портретные алгоритмы.

В целом, Redmi Turbo 3 предлагает высокую производительность, уникальный дизайн и множество инновационных функций, делая его привлекательным выбором для поклонников Гарри Поттера и тех, кто ценит качество и функциональность.