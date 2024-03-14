Разбор M3 MacBook Air показал внутреннее устройство и низкие шансы на ремонт

Новое поколение ноутбуков Apple M3 MacBook Air сохраняет привычный внешний дизайн и внутреннюю структуру, однако благодаря усилиям сторонников «Права на ремонт», компания внесла одно важное изменение: упростила извлечение аккумулятора как в 13-дюймовой, так и в 15-дюймовой моделях. Однако разборка ноутбуков показывает, что Apple все еще не упростила процесс ремонта, и, несмотря на это, доступ к внутренностям стал менее проблематичным по сравнению с предыдущими моделями, такими как Apple Vision Pro.

В отличие от других ноутбуков, в которых используются винты с крестообразным шлицем, Apple использует винты с пятилепестковой головкой, что делает ремонт сложнее. Тем не менее, у экспертов iFixit есть набор инструментов Pro Tech Toolkit, который облегчает этот процесс. Хорошей новостью является то, что обе модели M3 MacBook Air оснащены пластиковыми язычками для аккумулятора и не требуют клея для фиксации компонентов.

Однако разборка других частей ноутбука может быть более сложной из-за большого количества винтов и кронштейнов, которые необходимо снять и правильно установить обратно. Кроме того, винты не пронумерованы, а внутренние части корпуса не имеют меток, что усложняет сборку. iFixit указывает на то, что Framework Laptop 16 следует этому подходу, несмотря на то, что это компания меньшего размера, чем Apple.