Razer показала самый тонкий игровой ноутбук Blade 16 — толщина чуть больше 5мм и RTX 5090 на борту

Razer представила обновленную версию своего флагманского игрового ноутбука Blade 16. Устройство сочетает ультратонкий дизайн — всего 0,59 дюйма (15 мм) толщиной — с мощными характеристиками, такими как процессор Ryzen AI 9 и видеокарта GeForce RTX 5090. Этот ноутбук предназначен для геймеров, которые хотят максимальной производительности, не жертвуя портативностью. По словам Трэвиса Ферста, руководителя отдела ноутбуков компании Razer, Blade 16 показывает, каким должно быть будущее игровых устройств — стильным, производительным и компактным.

Для охлаждения ноутбука используется система с испарительной камерой и двумя вентиляторами, которая покрывает более половины площади материнской платы. Это позволяет эффективно отводить тепло, несмотря на компактный корпус. Графика в Razer Blade 16 обеспечивается новейшей GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 и поддержкой технологии DLSS 4.0, позволяющей удваивать FPS и наслаждаться трассировкой лучей в современных играх.

Дисплей ноутбука также впечатляет: QHD+ OLED-панель с частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 0,2 мс. Узкие рамки всего 4,7 мм усиливают эффект погружения, делая устройство идеальным для профессиональных и киберспортивных геймеров. Процессор Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами и 24 потоками предлагает не только высокую производительность, но и до 50 TOPS мощности для задач, связанных с искусственным интеллектом, что открывает возможности для генеративного ИИ в играх и создании контента. Blade 16 2025 получил обновленную клавиатуру с глубиной хода 1,5 мм и усилием нажатия 63 г, что делает её более комфортной для набора текста и игр. Аудиосистема с шестью динамиками, разработанная при участии профессионалов THX, поддерживает настраиваемые эквалайзеры для фильмов, музыки и игр.

Поступление Razer Blade 16 в продажу ожидается в первом квартале 2025 года через официальный сайт Razer, фирменные магазины и у розничных партнеров. Стоимость устройства пока не объявлена, но оно наверняка станет одной из самых желанных новинок года для геймеров.