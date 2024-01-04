Razer представила первые в мире ноутбук 16-дюймовыи OLED-дисплей с частотой 240 Гц

Компания Razer сегодня объявила о значительных улучшениях в дисплеях своих новых игровых ноутбуков Razer Blade 16 и Razer Blade 18 нового поколения 2024 года. Планируется, что эти инновации будут представлены на выставке CES 2024 и внесут революцию в игровой процесс, продемонстрировав стремление Razer к технологическому совершенству.

Razer Blade 16 обещает переосмыслить игровой процесс с первым в мире 16-дюймовым OLED-дисплеем частотой 240 Гц, разработанным при сотрудничестве с Samsung Display. Этот инновационный дисплей предлагает:

Исключительная скорость и точность: Частота обновления 240 Гц и время отклика 0,2 мс обеспечивают выдающуюся производительность. Выдающееся качество изображения: Разрешение QHD+ (2560x1600) обеспечивает яркую и захватывающую игровую картинку. Кристальная четкость: Blade 16 является первым в мире ноутбуком ClearMR 11000, сертифицированным VESA, гарантируя минимальное размытие и максимальную резкость. Глубокая контрастность и цвета: Коэффициент контрастности 1M:1 и сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 обеспечивают потрясающую глубину и яркость. Razer Blade 18: первый в мире 18-дюймовый дисплей с разрешением 4K, 165 Гц

Razer Blade 18 стремится установить новый стандарт среди игровых ноутбуков с крупным экраном с первым в мире 18-дюймовым дисплеем разрешением 4K и частотой 165 Гц. Он предоставляет:

Сверхвысокое разрешение: Четкость 4K обеспечивает невероятную детализацию и резкость на больших экранах. Высокая частота обновления: 165 Гц обеспечивают плавность игрового процесса и повседневных задач. Время отклика 3 мс и поддержка NVIDIA G-Sync: Вместе с временем отклика 3 мс и поддержкой NVIDIA G-Sync обеспечивают отличное игровое визуальное воспроизведение. До 100% цветового пространства DCI-P3: Охват на 25% большего цветового пространства sRGB создает более яркие и реалистичные изображения.

Оба дисплея прошли проверку Calman, гарантируя точную цветопередачу сразу после покупки. Каждая панель проходит индивидуальную заводскую калибровку, обеспечивая 100% цветовую гамму DCI-P3 для реалистичного изображения. Кроме того, устройства обладают высококачественной конструкцией из алюминия с ЧПУ, соотношением сторон 16:10, соотношением экрана к корпусу до 89%, и ультратонкими рамками для захватывающего визуального восприятия. Более подробная информация о новом поколении Razer Blade 16 и Blade 18 будет представлена на выставке CES 2024.