Разработчики потратили более десяти лет на разработку стабильной версии 1.0 BIOS

В 1979 году Intel представила процессор 8088 с частотой 4,77 МГц, который затем был внедрен в первый IBM PC через два года. Несмотря на свою скромную производительность с точки зрения современных стандартов, процессор 8088 остается легендой в мире ретро-компьютеров. Недавно, этот чип получил второе дыхание благодаря появлению в мини-ноутбуке Book 8088.

Исторически, компьютеры, работающие на процессоре Intel 8088, использовали собственные версии BIOS. Однако разработчик Сергей Киселев в течение последнего десятилетия предоставлял исходный код BIOS для определенных устройств на базе 8088. В этом месяце он выпустил стабильную версию 1.0.0, считая, что код теперь достаточно стабилен. Аппаратное обеспечение, официально поддерживающее этот BIOS 8088, включает плату Micro 8088 от Киселева, совместимую с IBM XT, а также платы NuXT и Xi 8088. Версия 1.0.0 также расширила поддержку для ноутбука Book 8088.

Стоит отметить, что в ноутбуке Book 8088 изначально использовалась "пиратская" версия старого BIOS от Киселева 8088. Под "пиратской" версией здесь подразумевается использование программы с открытым исходным кодом без соблюдения условий лицензии GPL, так как создатели Book 8088 удалили ссылки на лицензии Киселева и GPL. Чтобы воспользоваться последней официальной версией BIOS 8088 на ноутбуке Book 8088, пользователи могут посетить магазин Tindie Киселева и купить сменный чип BIOS за 10 долларов. Этот чип соответствует версии ПО, совместимой с лицензией GPL, и предоставляет исправления для множества ошибок, обнаруженных в предыдущих версиях, а также дополнительные функции.

Сам Киселев назвал эту версию 1.0 и сообщил, что работает над дальнейшими улучшениями, включая техническую документацию, усовершенствованную поддержку клавиатуры и функцию "звукового сигнала при отсутствии видео".

Для более подробной информации о BIOS 8088, вы можете посетить соответствующую страницу на GitHub.