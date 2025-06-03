Realme C73 выходит в Индии: мощный аккумулятор и 5G за смешные деньги

Realme представила в Индии новый бюджетный смартфон C73 — более дешёвую версию недавно анонсированного C75. Устройство сохранило ключевые преимущества: 6,67-дюймовый HD+ экран, чипсет Dimensity 6300 с 5G и огромный аккумулятор на 6000 мАч. Однако ради снижения цены пришлось пойти на компромиссы.

Главные изменения:

Медленная зарядка — всего 15 Вт (против 45 Вт у C75)

— всего 15 Вт (против 45 Вт у C75) Меньше вариантов ОЗУ — только 4 ГБ (без версии на 6/8 ГБ)

— только 4 ГБ (без версии на 6/8 ГБ) Одна основная камера — 32 МП вместо тройного модуля

При этом смартфон получил защиту по стандарту MIL-STD-810H, Android 15 с Realme UI 6.0 и даже обратную зарядку 5 Вт (чтобы делиться энергией с другими устройствами).

Цена и доступность

Realme C73 уже продаётся в трёх цветах:

Jade Green

Onyx Black

Crystal Purple

Стартовая цена — 10 499 рупий (~$125) за версию 4/64 ГБ. Модель с 128 ГБ памяти стоит 11 499 рупий (~$135). Купить можно на Realme.com, Flipkart и в офлайн-магазинах.

Вывод: если вам нужен выносливый 5G-смартфон за небольшие деньги — C73 выглядит отличным вариантом. Но за быструю зарядку и больше памяти придётся доплатить за C75.