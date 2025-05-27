Realme GT7 и GT7T выходят на глобальный рынок: мощь и скорость за разумные деньги

После долгого ожидания Realme официально представила международные версии своих флагманов GT7 и GT7T. Оба смартфона впечатляют характеристиками: мощные чипсеты MediaTek Dimensity, огромные батареи на 7000 мАч и сверхбыстрая зарядка 120 Вт.
Realme GT7: глобальная адаптация
Глобальная версия получила некоторые отличия от китайского аналога:
- Процессор Dimensity 9400e вместо Dimensity 9300+
- 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц (против 144 Гц у китайской модели)
- Улучшенная камера с дополнительным 50 МП телеобъективом (2x оптический зум)
- Обновлённый 32 МП фронтальный датчик
- Оптический сканер отпечатков в экране
Особого внимания заслуживает система охлаждения IceSence с графеновым покрытием — по заявлению производителя, она на 6°C эффективнее традиционных медных радиаторов. Смартфон работает на Realme UI 6.0 (Android 15) и получит 4 года обновлений ОС.
Эксклюзив для фанатов F1
Особняком стоит лимитированная Dream Edition, созданная совместно с Aston Martin Aramco F1 Team. Узнаваемый зелёный цвет, гравировка в виде крыльев и эксклюзивный аксессуар в виде SIM-иглы в форме гоночного автомобиля делают эту версию настоящим коллекционным предметом.
Оба устройства уже доступны для предзаказа в цветах IceSense Black и IceSense Blue. С такой комплектацией и ценой около $600, GT7 может стать одним из самых выгодных флагманов этого года.