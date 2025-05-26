Realme GT 7 и GT 7T рассекречены до анонса: цены, характеристики и даты доставки

Realme готовится представить две новые топовые модели — GT 7 и GT 7T — на мероприятии в Париже. Но немецкий Amazon решил не ждать официального анонса и полностью раскрыл характеристики, цены и даже даты доставки обоих смартфонов.

Realme GT 7: почти флагман

Сердцем модели станет процессор Dimensity 9400e — слегка упрощенная версия топового чипа MediaTek. Устройство получит огромный 6,78-дюймовый OLED-экран с рекордной яркостью 6000 нит и аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 120 Вт. Основная камера на 50 МП (IMX906) с оптической стабилизацией, мощная система охлаждения (7700 кв. мм) и защита по стандарту IP69 делают этот смартфон настоящим монстром.

Доступен в синем (IceSense Blue) и черном (IceSense Black) цветах. Цена начинается от 750 евро за версию 12/256 ГБ.

Realme GT 7T: младший брат с отличными характеристиками

Эта модель получила процессор Dimensity 8400-Max, но сохранила многие премиальные фишки: тот же 6,78-дюймовый OLED-экран, батарею 7000 мАч и защиту IP69. Основная камера использует сенсор IMX896 на 50 МП, дополненный сверхширокоугольным модулем на 8 МП.

Стоимость GT 7T начинается от 650 евро за 12/256 ГБ памяти.

Оба смартфона будут работать на Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0 и поддержкой ИИ-функций. Что удивительно — заказы уже открыты, а первые устройства начнут доставлять уже на этой неделе. Похоже, Realme решила устроить сюрприз, но Amazon его испортил. Теперь остается только ждать официального анонса, чтобы узнать все детали.