RedMagic 10S Pro выходит на глобальный рынок: игровой монстр с экстремальным охлаждением

Китайский бренд RedMagic официально представил международную версию своего игрового монстра — 10S Pro. Этот аппарат не просто мощный, а буквально создан для тех, кто серьезно относится к мобильному геймингу. Под капотом — эксклюзивная версия Snapdragon 8 Elite с повышенными частотами (4.47 ГГц CPU и 1.2 ГГц GPU), которая работает в паре с фирменным чипом RedCore R3 Pro для масштабирования графики до 120 FPS.

Но главная фишка — революционная система охлаждения. Производитель использовал 36 мм² жидкого металла, который напрямую контактирует с процессором, 12 000 мм² испарительную камеру и графеновые слои. Всё это работает вместе с тихим 23 000 об/мин вентилятором (да-да, тут реальный кулер с RGB-подсветкой!), снижая температуру на 5°C по сравнению с обычными решениями.

Что еще впечатляет:

6.85" OLED-экран от BOE с 144 Гц и рекордной частотой опроса 2500 Гц

До 24 ГБ оперативки и 1 ТБ памяти

Огромная батарея 7050 мАч с зарядкой 80 Вт

Плечевые триггеры с откликом 520 Гц

Основная камера 50 МП с OIS + 50 МП сверхширокоугольник

Продажи стартуют 18 июня, но уже скоро откроется предзаказ. Цены варьируются в зависимости от комплектации — самый топовый вариант явно не будет дешевым, но для настоящих мобильных геймеров это может стать лучшим выбором на рынке.