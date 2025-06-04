RedMagic готовит компактный игровой планшет с топовым железом

Игровой бренд RedMagic анонсировал новый планшет, который может стать продолжением прошлогодней модели Nova. Устройство под рабочим названием Tablet 3 Pro официально представят 11 июня, и судя по тизерам, это будет настоящая игровая машина в компактном корпусе.

На фото видно, что планшет получит:

Мощный чипсет Snapdragon 8 Elite (нынешний флагман Android)

(нынешний флагман Android) Систему испарительного охлаждения для долгих игровых сессий

для долгих игровых сессий Необычно компактный размер (судя по роботизированным рукам на промо-фото)

Пока неясно, выйдет ли новинка за пределы Китая, но у RedMagic хорошая история с глобальными релизами. Если компания сохранит эту традицию, игроки по всему миру смогут оценить этот необычный гибрид мощности и портативности. Осталось дождаться официальных характеристик и цены.