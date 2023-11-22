Redmi отмечает миллиард проданных смартфонов

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, объявил о достижении отметки в один миллиард проданных мобильных телефонов Redmi за последние десять лет. Церемония празднования этого достижения прошла сегодня, где были приглашены отечественные партнеры цепочки поставок, поддерживавшие бренд весь период его существования.

Redmi был представлен как новая линейка продуктов Xiaomi в июле 2013 года, а затем, 3 января 2019 года, Xiaomi объявила о превращении Redmi в независимый суббренд. Этот переход был официально запущен 10 января 2019 года на специальной пресс-конференции.

В ближайшем будущем Redmi планирует представить новую серию мобильных телефонов Redmi K70, оснащенных процессором Dimensity 8300-Ultra и обещающих улучшенную конфигурацию. Подробности о новинках будут доступны по мере их появления, вся известная информация есть в данном материале.