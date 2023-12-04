Рендеры нового Samsung Galaxy A55 демонстрируют плоский дизайн

Говорить, что серия Galaxy A5x является стандартной для Samsung, было бы совершенно логичным утверждением, учитывая, что каждый год компания успешно продает большое количество этих устройств. Несмотря на привлекательную цену, телефон предоставляет значительно больше, чем просто доступность: выдающиеся характеристики, обилие функций, характерные для более дорогих моделей, и в целом превосходное сочетание цены и качества. И вот теперь появляется информация о Galaxy A55, продолжающем этот успешный тренд.

Сегодня были представлены рендеры Galaxy A55, демонстрирующие дизайн, который выбрала Samsung. Прошло некоторое время с тех пор, как компания стремится обеспечить единообразный дизайн для всех своих серий. Независимо от модели Samsung, они представляют собой стильное и узнаваемое визуальное решение, что способствует узнаваемости бренда.

При взгляде на дизайн Galaxy A55 мне нравится та стилистика, которую выбрала Samsung. Однако на правой стороне телефона мы видим некоторое поднятие, где размещены кнопки включения и регулировки громкости. В остальной части рамы все остается плоским. Причины выбора такого дизайна могут быть разными, но это остается под вопросом.

Что касается технических характеристик, утверждается, что Galaxy A55 предлагает следующие параметры:

Дисплей: 6,5-дюймовый Super AMOLED, с частотой обновления 120 Гц, Full HD+ разрешением, и защитой Corning Gorilla Glass 5.

Чипсет: Exynos 1480 с графическим процессором AMD.

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 128 ГБ/256 ГБ

Задние камеры: Основная камера 50 МП с ОIS, сверхширокоугольный объектив 12 МП, макросенсор 5 МП.

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку 25 Вт.

Честно говоря, мне нравится направление, в котором движется Samsung с Galaxy A55. Несмотря на заимствование некоторых элементов от устройств серии S, он все равно сохраняет свою индивидуальность. За исключением поднятой части справа, все выглядит аккуратно, и именно эта проработка внешнего вида выделяет хорошо спроектированные смартфоны среди других предложений на рынке.