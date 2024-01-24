Рендеры Pixel 9 Pro появились за несколько месяцев до официального анонса

До предстоящей конференции Google I/O остается несколько месяцев, и, как обычно, во время мероприятия мы ожидаем предварительного анонса смартфонов Pixel 9 и Pixel 9 Pro от этого рекламного гиганта. Несмотря на официальное представление, рендеры более крупной модели уже были опубликованы, демонстрируя улучшенный дизайн с более крупными задними камерами и изменениями в дисплее.

Согласно сведениям OnLeaks и MySmartPrice, Pixel 9 Pro будет иметь плоский дисплей, и его общая площадь, вероятно, будет немного меньше по сравнению с предыдущей моделью. Диагональ экрана сокращается с 6,7 дюйма у Pixel 8 Pro до 6,5 дюйма у Pixel 9 Pro. Вероятно, Google стремится сократить размеры своей флагманской модели к 2024 году, учитывая отзывы пользователей о громоздкости Pixel 8 Pro.

Кроме того, дизайн Pixel 9 Pro также претерпел изменения, включая тонкие рамки и горизонтально расположенный блок задней камеры с более крупными датчиками. Хотя подробности о камерах не раскрываются, центральный блок камеры является самым крупным, а рядом с ним находится камера-перископ. Предполагается, что датчик температуры вернется в эту модель, размещаясь прямо под вспышкой.

Размеры Pixel 9 Pro, указанные на рендерах, составляют 162,7 x 76,6 x 8,5 мм, с увеличением до 12,0 мм из-за выступа камеры. Ранее сообщалось, что обе модели, Pixel 9 и Pixel 9 Pro, будут оснащены чипом Tensor G4, при этом Google, вероятно, сохранит партнерство с Samsung в качестве разработчика.

В свете внимания, привлеченного Exynos 2400 от Samsung и его впечатляющих характеристик в тестах, ожидается, что Tensor G4 также будет мощным чипсетом. Некоторые детали рендеров могут измениться к моменту официального анонса, поэтому рекомендуется следить за обновлениями.