Ретро-консоль AYANEO AM02 выходит 18 января

AYANEO AM02 Retro Mini принадлежит линейке продуктов компании REMAKE, представляющей инновационный портфель игровых устройств в стиле ретро. Здесь современные технологии сочетаются с классическим дизайном, призванным вызвать у пользователей ностальгические воспоминания.

Представленная линейка AYANEO была анонсирована в ноябре 2023 года, где был продемонстрирован дизайн SKU. Тогда детали, такие как встроенные компоненты, не раскрывались. Тем не менее, благодаря представлению AM02 Retro Mini, появилась возможность понять, как AYANEO собирается позиционировать всю линейку на базе культового APU Phoenix от AMD.

Поговорим о технических характеристиках: AM02 Retro Mini оснащен процессором AMD Ryzen 7 7840HS, часто выбираемым производителями портативных компьютеров из-за его высокой энергоэффективности.

APU обладает 8 ядрами и 16 потоками на основе 4-ядерной архитектуры Zen, 8 МБ кэш-памяти L2 и 16 МБ кэш-памяти L3, а также тактовой частотой до 5,1 ГГц. Он имеет настраиваемый TDP в пределах 35–54 Вт и оснащен iGPU Radeon 780M «RDNA 3» с 12 вычислительными блоками, работающими на частоте 2700 МГц. На бумаге AM02 демонстрирует выдающуюся производительность, и, судя по форм-фактору устройства, это действительно инновационный продукт.

Что касается дизайна, AM02 Retro Mini внешне напоминает знакомую Nintendo NES и сохраняет ее цветовую схему и структуру. Кроме того, AYANEO включила 4-дюймовый сенсорный экран для придания устройству многофункциональности и футуристического вида. Хотя такой маленький экран может быть не особо удобен для игр, он отлично подходит для отображения информации, такой как дата, время и температура устройства.

Еще одной уникальной чертой AM02 Retro Mini является передняя крышка, скрывающая порты ввода-вывода и дополняющая общий внешний вид. Хотя не было конкретных сведений о поддерживаемых портах, изображения публикации явно показывают наличие USB Type-C и Type-A, а также HDMI-подключения.

Цена на AM02 Retro Mini от AYANEO пока не раскрывается, но компания недавно объявила, что устройство поступит в продажу 18 января, и участники краудфандинговой кампании получат скидку "раннего заказа".