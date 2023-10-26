Ретро-версия мобильного телефона Samsung Galaxy Z Flip 5 будет выпущена 1 ноября

Компания Samsung собирается выпустить специальную версию своего смартфона, официально названного Galaxy Z Flip 5 Retro Edition. Согласно последним новостям, эта модель будет доступна на южнокорейском рынке с 1 ноября. Этот шаг отмечает памятную дату – чествование SGH-E700, раскладного мобильного телефона, представленного Samsung в 2003 году. В то время SGH-E700 был известен как "мобильный телефон Mercedes-Benz" и заслужил этот статус благодаря своему выдающемуся дизайну, даже получив прозвище "Мерседес-Бенц среди мобильных телефонов" от норвежской газеты.

SGH-E700 был первым мобильным телефоном Samsung, оборудованным встроенной антенной и внешним цветным OLED-экраном, поддерживавшим селфи. Кроме того, он стал первым смартфоном компании Samsung, продажи которого превысили 10 миллионов экземпляров. Galaxy Z Flip 5 Retro Edition также будет доступен на рынке Южной Кореи и представит ограниченную серию. Этот смартфон будет доступен в той же темно-синей и серебристой цветовой гамме, что и SGH-E700 двадцать лет назад.

Samsung вновь заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге по поставкам смартфонов в третьем квартале 2023 года. В последние годы компания активно работала над продвижением складных телефонов, с целью увеличения средней цены продажи (ASP) и повышения прибыльности, включая бренды как Google, Honor, Huawei, OnePlus, OPPO, vivo и Xiaomi, которые также представили свои версии складных смартфонов.