Революция отменяется — авторы Ai Pin надеются продать компанию

Ai Pin от компании Humane обещал стать революционным продуктом на рынке смартфонов, представляя собой компактное устройство, которое могло бы выполнять команды, просто слушая вас. Однако, высокие амбиции и неверное понимание рынка привели к тому, что первый продукт компании оказался провальным. Средства массовой информации и контент-создатели не смогли найти положительные стороны в носимом устройстве квадратной формы, и, не сумев привлечь покупателей на продукт за 699 долларов, основатели Humane теперь пытаются продать компанию, запросив до 1 миллиарда долларов.

По данным Bloomberg, компания, основанная бывшими сотрудниками Apple Имраном Чаудри и Бетани Бонджорно, ищет покупателей, предлагая цену от 750 миллионов до 1 миллиарда долларов. Однако, потенциальные покупатели могут не принять эту цифру всерьез, так как Ai Pin не смог создать спрос. За его цену можно приобрести смартфон с большим экраном, быстрым откликом и лучшим пользовательским опытом, а также гарантированными обновлениями программного обеспечения на годы вперед. Кроме того, Ai Pin не имеет дисплея, и клиенты должны платить ежемесячную подписку для поддержания его работы, что делает бизнес-модель менее привлекательной.

Несмотря на эти проблемы, до запуска Ai Pin Humane привлекла 230 миллионов долларов инвестиций, в том числе от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. В 2023 году компания оценивалась в 850 миллионов долларов, но сейчас вряд ли кто-то заплатит такую сумму. В отчете говорится, что список потенциальных покупателей Humane очень ограничен, особенно учитывая высокую цену. Технологические гиганты, такие как Microsoft, Google и Amazon, активно работают в области генеративного ИИ, и маловероятно, что основатели Ai Pin смогут предложить что-то ценное на фоне их усилий.

В ближайшие месяцы не удивительно, если компактные носимые устройства от Humane исчезнут с рынка и перестанут получать поддержку.