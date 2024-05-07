Режим "Производительность" снижает показатели Intel Core i9-14900KS

Процессоры Intel, включая флагманский Core i9-14900KS, столкнутся с значительным снижением тактовой частоты, если придерживаться только опции BIOS по умолчанию.

Проблемы Intel с нестабильностью последних процессоров 14-го и 13-го поколений известны уже давно, и несмотря на широкую популярность, компания до сих пор не предоставила официального решения или заявления, что свидетельствует о серьезных проблемах с их стороны.

Последнее обновление заключалось в том, что Intel "просила" производителей материнских плат внедрить новые профили "Настройки Intel по умолчанию" в качестве опции BIOS по умолчанию, чтобы предотвратить выход за пределы базовых ограничений, но тесты показали, что это приведет к значительному снижению производительности геймеров, превышающему 10%.

Теперь, когда пользователям Intel приходится придерживаться базовых конфигураций для обеспечения стабильности процессоров 14-го и 13-го поколений, требуется установить профили с минимальной мощностью 125/188 Вт (PL1/PL2), при этом Iccmax теперь снижен до 249 А.

Очевидно, что при текущих настройках процессор Intel Core i9-14900KS сталкивается с существенным падением тактовой частоты. Тесты показали, что при Iccmax, установленном на 307 А, процессор упал до 5,1 ГГц, что на 17% ниже официального пика в 6,2 ГГц.

Это тестирование проводилось без новой базовой настройки, так что мы можем ожидать еще большего снижения тактовой частоты с использованием профиля "Производительность". После того, как производители материнских плат начнут жестко ограничивать процессоры, падение производительности будет заметным и может превысить двузначные цифры.

Intel планирует внедрить собственные "базовые" профили через партнеров по материнским платам к концу месяца, и ожидается официальное заявление к 15 мая. Пользователи могут надеяться, что это приведет к улучшению ситуации.