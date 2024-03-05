Результаты M3 MacBook Air в Geekbench не показывают различий по сравнению с MacBook Pro

15-дюймовая версия MacBook Air M3 недавно прошла тестирование в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6, и последний модельный релиз показал на 20 процентов более высокую производительность по сравнению с предыдущей версией. Теперь результаты теста OpenCL были оценены для той же модели, и они соответствуют ожиданиям, оставаясь на том же уровне, что и у более дорогого MacBook Pro, выпущенного Apple в прошлом году.

10-ядерный графический процессор MacBook Air M3 получил 30 524 балла в тесте OpenCL Geekbench 6. Важно отметить, что новейший чип Apple, встроенный в систему-на-чипе, все еще обладает внутренним графическим процессором, который продолжает обеспечивать высокую производительность, даже по сравнению с дискретными графическими процессорами несколько лет назад. Тем не менее, факт того, что 15-дюймовый MacBook Air, доступный для предварительного заказа за 1299 долларов, может достичь того же уровня производительности, что и MacBook Pro за 1599 долларов, указывает на то, что более дешевая модель предлагает большую ценность. Однако есть и другие аспекты, которые стоит учитывать.

Например, более дорогой MacBook Pro оснащен системой активного охлаждения, в то время как M3 MacBook Air, вероятно, использует пассивное охлаждение через один радиатор. Ранее уже наблюдалось, что MacBook Air M2 с подобной системой неспособен эффективно контролировать температуру, что приводит к перегреву SoC при нагрузке. При выполнении сложных задач M3 также может столкнуться с проблемой перегрева, что часто происходит с последними моделями MacBook Air.

Кроме того, следует отметить, что MacBook Air M3 продолжает предлагать всего 256 ГБ встроенной памяти, как и его базовая модель, и для расширения памяти придется платить дополнительно. Если вам хватает 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, то 15-дюймовый MacBook Air станет прекрасным ежедневным компаньоном. Хотя обновление до M3 приветствуется многими пользователями, но помимо этого особых отличий в этой версии не наблюдается.