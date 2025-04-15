Российские ученые создали уникальный 3D-литограф для микроструктур

Ученые Московского физико-технического института завершают работу над инновационным 3D-литографом, способным создавать сложные микроструктуры с невероятной точностью. Устройство работает как наноразмерный 3D-принтер, используя ультракороткие лазерные импульсы и специальные биосовместимые полимеры.

Главное применение — биомедицина. Литограф сможет печатать каркасы для выращивания искусственных органов, где клетки будут располагаться в оптимальном порядке. Также он пригоден для создания высокоточных фильтров, способных отделять здоровые клетки от больных. Второе важное направление — фотоника. Устройство позволит объединять излучатели, приемники и другие компоненты фотонных схем на одном чипе, используя полимерное оптоволокно. Дополнительный бонус — возможность создавать фазовые маски для кодирования информации светом и формирования голограмм.

Испытания литографа завершатся уже в этом месяце, а в августе будет принято решение о запуске в серийное производство. Разработчики уверены, что их детище заменит дорогостоящее немецкое оборудование и найдет применение в научных центрах, работающих с биотехнологиями и нейроинтерфейсами. Это настоящий прорыв — теперь российские ученые смогут создавать микроструктуры, которые раньше были недоступны для отечественной науки и промышленности.