Россия на пути к 5G — развертывание сети закончится к 2030 году

К 2030 году Россия планирует развернуть сети 5G в 16 городах, охватив около 17 миллионов человек. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании Совета Федерации. Массовое производство российских базовых станций начнется в 2026 году, что позволит начать строительство инфраструктуры в первых двух городах. Пока официально города не названы, но, скорее всего, речь идет о Москве и Санкт-Петербурге.

По словам министра, отечественные производители уже подписали контракты с крупными операторами связи, а первые образцы оборудования появятся в следующем году. Ожидается, что к 2028 году Россия выйдет на уровень производства до 30 тысяч базовых станций ежегодно, обеспечивая расширение покрытия сети. На создание станций до конца десятилетия будет выделено 16,84 миллиарда рублей, из которых половина поступит из федерального бюджета. Однако аналитики предупреждают: для полноценного покрытия страны нужно устанавливать от 100 до 150 тысяч станций в год, что ставит под сомнение достижение целей проекта.

В то время как Россия только разворачивает сети, многие страны уже используют 5G несколько лет. США начали запуск в 2018 году, а сегодня сети пятого поколения доступны в тысячах городов. Китай и вовсе стал мировым лидером: все его города, а также 90% сельской местности уже подключены к 5G. К тому же, к 2028–2029 годам ожидается появление первых коммерческих сетей 6G, которые обещают новые уровни скорости и возможностей.

Для России это не только гонка технологий, но и вызов в области локализации производства и адаптации к мировым стандартам. Если планы по развертыванию сети удастся воплотить в жизнь, это станет важным шагом для цифровизации экономики, но чтобы догнать конкурентов, придется работать быстрее и эффективнее.