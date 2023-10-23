Руководители Apple собираются инвестировать 1 миллиард долларов в год на внедрение ИИ

Apple отстает на несколько лет в области генеративного искусственного интеллекта, но не стоит обвинять одну компанию в недальновидности, поскольку Google и многие другие были застигнуты врасплох появлением ChatGPT. Несмотря на то, что генеральный директор Тим Кук заявляет, что Apple вкладывает значительные средства в искусственный интеллект, эти расходы еще не принесли какой-то ощутимой прибыли. Однако в новом отчете говорится, что трое руководителей технологического гиганта будут возглавлять различные отделы генеративного искусственного интеллекта, причем все это предприятие, как утверждается, обходится фирме в 1 миллиард долларов в год.

В последнем выпуске информационного бюллетеня Марка Гурмана "Power On" репортер Bloomberg заявляет, что руководители Apple с конца прошлого года "изо всех сил пытаются наверстать упущенное время". Ранее мы сообщали, что над чат-ботом, получившим название Apple GPT, ведется работа, но у компании, по-видимому, нет указаний, что делать дальше. На текущем этапе чат-бот используется внутри компании сотрудниками Apple и не может функционировать без специального доступа.

Чтобы продвинуться в области генеративного искусственного интеллекта, руководителям Apple Джону Джаннандреа и Крейгу Федериги поручено это сделать, а также Эдди Кью, главе службы поддержки Apple. По словам Гурмана, если все три объединить для достижения единой цели, общие расходы на этот генеративный ИИ могут достичь 1 миллиарда долларов в год.

"Старшие вице-президенты Apple, отвечающие за разработку искусственного интеллекта и программного обеспечения, Джон Джаннандреа и Крейг Федериги, возглавляют эти усилия. В команде Кука их называют "исполнительными спонсорами" продвижения генеративного ИИ. Мне сказали, что Эдди Кью, руководитель службы, также замешан в этом. Теперь трио собирается тратить на это предприятие около 1 миллиарда долларов в год."

Что касается ответственности каждого руководителя, Джаннандреа, как говорят, "контролирует разработку" базовой технологии для новой системы искусственного интеллекта, а его команда модернизирует Siri, делая ее более умной, чем ее текущая реализация. Сообщается, что Федериги добавит ИИ в следующую версию iOS с улучшенными функциями, которые, как говорят, улучшат работу Siri и Сообщений, например, автозаполнение предложений. Команды разработчиков программного обеспечения также стремятся интегрировать генеративный искусственный интеллект в такие инструменты разработки, как Xcode, что позволит ему конкурировать с Microsoft GitHub Copilot.

Обязанность Кью будет заключаться в том, чтобы внедрить генеративный искусственный интеллект в как можно больше приложений, начиная с изучения новых функций Apple Music и помогая людям писать в таких приложениях, как Pages. Также ведутся внутренние дебаты по поводу развертывания искусственного интеллекта как полностью встроенного в устройство, облачной установки или чего-то еще. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы, поэтому единственного правильного ответа не существует.

Мы можем стать свидетелями небольшого предварительного просмотра Apple GPT во время выступления на WWDC в следующем году, и само собой разумеется, что у компании есть огромные возможности для реализации, с таким огромным годовым бюджетом или без него.