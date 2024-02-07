Руководителя аппаратного обеспечения Apple Vision Pro переманили в Midjourney

Midjourney, компания, которая ранее специализировалась на других областях, теперь также занимается разработкой аппаратных продуктов. Они привлекли к себе менеджера по разработке аппаратного обеспечения Apple Vision Pro, чтобы помочь в создании инструмента для сбора 3D-данных и управления 3D-моделями. Помимо этого, согласно информации, Midjourney также планирует выпустить собственную VR-гарнитуру. Это вызывает вопросы о том, нацелена ли компания, занимающаяся искусственным интеллектом, на создание Метавселенной.

Команда Midjourney, состоящая из 11 человек, успешно занимается производством продукции, которая превосходит продукцию крупных производителей, и заработала более одного миллиарда долларов США за два года. Недавно Ахмад Аббас, бывший менеджер по разработке оборудования Apple Vision Pro, присоединился к Midjourney, чтобы помочь компании в разработке аппаратных продуктов.

Основатель Midjourney, Хольц, выразил намерение создать трехмерный мир, сравнимый с реальностью, в реальном времени. Он упомянул проект "Сфера", который представляет собой устройство для создания и управления тысячами трехмерных пространств. Midjourney сосредотачивается на разработке моделей для создания видео и 3D-контента, требующих больших объемов обучающих данных. Хольц выразил надежду на то, что компания в ближайшем будущем сможет создавать высококачественные 3D-материалы.

Хотя подробности о конкретном оборудовании пока не раскрываются, можно предположить, что оно будет использоваться для создания 3D-миров и видеоигр, генерируемых искусственным интеллектом, в реальном времени. В своем прогнозе Хольц рассчитывает, что в течение следующих десяти лет на рынке появится игровая консоль с встроенным процессором искусственного интеллекта, способная создавать игровой контент в режиме реального времени.