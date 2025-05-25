Самая безумная клавиатура в мире: петарды, стальные барабаны и 150 дБ шума

Лаборатория uwo устроила настоящий перфоманс в прямом эфире на Twitch, создав самую громкую и безумную механическую клавиатуру в мире. За пять часов стрима обычная 65% клавиатура превратилась в шумовой монстр: к ней подключили линейные приводы, бьющие по стальной пластине, воздушные молоточки для стального барабана и... очередь петард, срабатывающих при быстрой печати.

Сначала конструктор хотел автоматизировать взрывы с помощью нагревательной спирали, но в итоге просто поджигал петарды зажигалкой во время набора текста. Провода, пневмошланги и кабели создавали впечатление лаборатории безумного ученого — именно так называет себя создатель проекта.

Хаотичная сборка вряд ли подойдет для офиса (коллеги вас точно не поймут), но это, безусловно, самая необычная клавиатура за последние годы. Она не сделает игру immersive, как симулятор танка или гоночная установка с выбросом кресла, зато гарантирует, что ваше рабочее место никогда не будет скучным. Главное — надеть шумоподавляющие наушники, пока окружающие сходят с ума от 150-децибельного оркестра.