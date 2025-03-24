Самая дорогая клавиатура в мире? Norbauer Seneca за $3600 — безумие или искусство?

Компания Norbauer представила механическую клавиатуру Seneca, стоимость которой начинается с $3600. Это, мягко говоря, шокирует, ведь клавиатура — не тот гаджет, за который обычно выкладывают такие суммы. Даже сам основатель компании, Райан Норбауэр, признаёт, что это выглядит иррационально, но уверяет, что найдутся люди, готовые заплатить за инженерное искусство.

Что делает её особенной? Seneca — это не просто клавиатура, а объект, созданный вручную. Каждый экземпляр собирает один мастер от начала до конца, а уникальные ёмкостные переключатели с эластомерными куполами обеспечивают тактильный отклик, который Норбауэр называет "ощущением мерцающего будущего". Вместо традиционных стабилизаторов здесь используются линейные подшипники из смолы, создающие глубокий, но негромкий звук нажатий.

Дизайн вдохновлён эпохой аэрокосмических открытий середины XX века, а каждый винтик изготавливается по индивидуальному заказу. Norbauer позиционирует Seneca не как утилитарное устройство, а как предмет роскоши, созданный для ценителей тактильных ощущений и инженерного совершенства. Но готовы ли люди платить $3600 за удовольствие печатать? Возможно, Seneca действительно не для всех — а только для тех, кто готов купить клавиатуру, как произведение искусства.