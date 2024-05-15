Samsung Galaxy S24 FE уже близко? В сети появилась прошивка для устройства

Все больше свидетельств указывает на то, что Samsung работает над новой серией смартфонов Fan Edition. Недавно инсайдер @tarunvats33 сообщил, что на серверах Samsung была обнаружена подозрительная бета-прошивка One UI для Galaxy S24 FE.

Эта прошивка указывает, что международный номер модели Galaxy S24 FE — SM-S721B и что для него разрабатывается система One UI. Ранее аналогичная модель SM-F721U была обнаружена в базе данных британского оператора EE, однако буква «U» обычно обозначает американскую версию. Причина появления этой модели в базе данных британского оператора остается неясной.

IT House отметило, что Samsung проведет свою следующую крупную конференцию Unpacked в июле, но основное внимание будет уделено предстоящим складным телефонам Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Поэтому маловероятно, что Galaxy S24 FE будет представлен на этой презентации в Париже.

Исходя из прошлогоднего ритма выпуска Galaxy S23 FE, можно предположить, что Samsung продолжит выпускать серию Fan Edition ежегодно. Если эта практика продолжится, ожидается, что Galaxy S24 FE будет представлен в октябре этого года.

На данный момент мало других подробностей о Galaxy S24 FE, но источники в цепочке поставок сообщают, что Samsung уже обсуждает поставки комплектующих с производителями. Важно отметить, какой чип будет установлен в новом смартфоне. Samsung не выпустила процессор Exynos 2300 в прошлом году, и маловероятно, что S24 FE будет использовать тот же процессор Exynos 2400, что и флагманская серия Galaxy S24. Поэтому, скорее всего, S24 FE будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, хотя официального подтверждения пока нет.