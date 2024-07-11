Samsung Galaxy Z Fold6 приятно удивляет дизайном и экранами, но не ценой

На мероприятии Unpacked в Париже компания Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Fold6. Новый "книжный" смартфон отличается более тонким и легким корпусом, обновленными характеристиками и улучшенными ИИ-функциями, а также новым внешним дисплеем, обещающим большую удобность в работе.

Galaxy Z Fold6 стал легче и тоньше предшественника: толщина устройства в разложенном виде уменьшилась на 0,5 мм, в сложенном — на 1,3 мм, до 12,1 мм. Вес снизился на 14 граммов до 239 г, что лишь немного больше, чем у традиционных флагманских смартфонов, таких как Galaxy S24 Ultra, который тяжелее всего на 7 г.

Наиболее значительное изменение претерпел внешний дисплей — его размер увеличился до 6,3 дюймов, а соотношение сторон стало менее вытянутым — 22,1:9 вместо 23,1:9 у предыдущей модели. Внешний дисплей и задняя крышка защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Основной складной дисплей внутри устройства имеет размер 7,6 дюйма и почти квадратное соотношение сторон 20,9:18. Оба экрана — основной и внешний — выполнены на базе панелей Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Разрешение внутреннего экрана составляет 2160 × 1856 пикселей, а внешнего — 2376 × 968 пикселей. Пиковая яркость достигает 2600 и 1600 кд/м² соответственно. Шарнир Galaxy Z Fold6 был переработан для повышения надежности. Смартфон также стал первым складным устройством, соответствующим стандарту IP48, обеспечивающему защиту от пыли.

Смартфон оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256, 512 или 1024 ГБ. Samsung также увеличила испарительную камеру в 1,6 раза для улучшения теплоотвода. Камеры Galaxy Z Fold6 остались практически без изменений. Устройство оснащено основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией и объективом f/1.8, 10-МП телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом (f/2.4) и 12-МП широкоугольным модулем с углом обзора 123 градуса (f/2.2). Во внешнем дисплее расположена 10-МП селфи-камера, а под складным внутренним дисплеем спрятана 4-МП камера. Аккумулятор на 4400 мА·ч остался без изменений. Он поддерживает проводную зарядку на 25 Вт, беспроводную на 15 Вт и обратную беспроводную зарядку на 4,5 Вт. Улучшенная энергоэффективность позволяет Galaxy Z Fold6 дольше работать без подзарядки.

Samsung выделила усовершенствования Galaxy AI, особенно функции "Ассистент для заметок" и "Обвести и найти". Платформа One UI 6.1.1 на базе Android 14 оптимизирована для складного формфактора. Режим переводчика, например, позволяет обеим сторонам видеть переводы на разных экранах, а функция "AI рисунок" генерирует изображения из эскизов. Galaxy Z Fold6 будет доступен в цветах Silver Shadow, Pink и Navy.

Цена Galaxy Z Fold6 начинается от 189 000 рублей. Предварительные заказы уже открыты, а розничные продажи начнутся 24 июля.