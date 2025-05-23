Samsung готовит бюджетные Galaxy Buds Core: замена для Buds FE уже на подходе

Похоже, Samsung решила обновить линейку доступных беспроводных наушников. Судя по свежим слухам, компания готовит Galaxy Buds Core — новую бюджетную модель, которая заменит текущие Buds FE. Подтверждением этому стали списки на официальных сайтах поддержки Samsung в Индии, ОАЭ, России и Турции, где наушники уже фигурируют под номером модели SM-R410.

Интересно, что Buds Core уже получили сертификацию BIS для продаж в Индии, а это значит, что релиз не за горами. Первым шансом для анонса может стать июльское мероприятие Samsung, где ожидается презентация новых складных смартфонов Z Flip7 и Fold7, а также умных часов Galaxy Watch8.

Пока о характеристиках Buds Core известно немного. Если ориентироваться на их предшественника Buds FE, это будут простые и доступные TWS-наушники начального уровня. Остается загадкой, позаимствуют ли они новый стержневой дизайн из флагманских Buds3 и Buds3 Pro или сохранят классическую форму. В любом случае, скоро все станет ясно — Samsung редко долго скрывает детали о своих новинках.