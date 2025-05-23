Samsung готовит тройку складных новинок: что известно о Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE

Похоже, Samsung придерживается графика и в начале июля представит сразу три складных смартфона: Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и более доступный Z Flip7 FE. Как сообщают инсайдеры, компания уже запустила массовое производство и вскоре начнет поставлять демонстрационные образцы в розничные сети.

Интересно, что в этом году Samsung пока не планирует выпускать модель с тройным складыванием — все три устройства будут классическими раскладушками. Возможно, более инновационная версия появится позже, как это было с Galaxy S25 Edge. Что касается характеристик, Z Flip7 FE, судя по данным из транспортных документов, весит те же 187 грамм, что и прошлогодний Z Flip6. Дизайн унаследует от предшественника, включая компактный 3,4-дюймовый внешний экран, тогда как флагманский Z Flip7 получит безрамочный дисплей.

Обе модели Flip будут работать на чипах Exynos: топовая версия получит новый Exynos 2500, а FE довольствуется прошлогодним Exynos 2400. Правда, для Северной Америки и Китая Samsung приготовила Snapdragon 8 Elite для Z Flip7 и Snapdragon 8 Gen 3 для FE-версии. А вот Z Fold7, согласно текущей информации, во всех регионах будет оснащаться Snapdragon 8 Elite и станет самым тонким в линейке.

Как только новинки появятся в магазинах, стоит ждать новых утечек — Samsung редко удается сохранить все секреты до официального анонса. Пока же остается только гадать, какие еще сюрпризы подготовил корейский гигант для поклонников складных смартфонов.