Samsung, как сообщается, реорганизует всю свою команду по производству дисплеев

В конечном итоге компания Apple собирается глубоко погрузиться в рынок складных устройств, для чего у нее есть поставщики дисплеев Samsung и LG, которые помогут ей достичь своей цели. У корейского производителя своя цель, и, согласно последнему отчету, Samsung реорганизует всю свою команду разработчиков дисплеев, чтобы помочь Apple как можно лучше приспособиться.

В отчете The Elec говорится, что Samsung продвигает реструктуризацию команды, поскольку хочет достичь операционной эффективности, когда дело доходит до будущих складных продуктов Apple. Поскольку гигант из Купертино поставляет устройства миллионами, для Samsung это отличная возможность получить максимальное количество заказов и удовлетворить спрос, чтобы увеличить свой годовой доход.

LG также сотрудничает с Apple: по слухам, оба корейских поставщика разрабатывают 20,25-дюймовую панель, хотя сроки ее массового производства не называются. Впрочем, учитывая размер панели, Apple может перепрофилировать ее для совершенно нового продукта, например, складного MacBook или iPad. Следует помнить, что в отчете нет конкретного упоминания о том, в каком устройстве будет использоваться этот 20,25-дюймовый дисплей, но, как уже говорилось ранее, существует несколько вариантов.

Удивительно, но The Elec не упоминает ничего, связанного со складным iPhone, поскольку именно эта линейка продуктов приносит Apple львиную долю доходов. Возможно, мы увидим складной iPad раньше, чем iPhone, поскольку большой объем производства iPhone означает, что может возникнуть несколько точек отказа, что приведет к недовольству покупателей и возврату миллионов устройств в обмен на новые.