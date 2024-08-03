Samsung не смогли - Galaxy Z Fold 6 занял 46-ое место по качеству камеры

Помимо хрупких дисплеев, у складных смартфонов была еще одна большая проблема, которая мешала найти отклик в сердцах широкого круга потребителей. Несмотря на высокую цену, камеры у них были весьма скромные. По словам Samsung, в своей новой 6-ой серии они значительно доработали как программную, так и аппаратную часть. Так флагманский Galaxy Z Fold 6 оснащен тремя объективами: 50 МП, f/1.8, сверхширокоугольной 12 МП, f/2.2 и телефото 10 МП, f/2.4. Усиливают все это функции фирменного искусственного интеллекта и обновленные алгоритмы обработки.

Увы, но устройству это помогло не сильно, и качество камеры осталось на уровне среднебюджетных моделей. Сегодня DXOMARK опубликовал результаты тестирования камер Samsung Galaxy Z Fold6. Смартфон занял 46-е место в глобальном рейтинге с общим баллом 133. Позиции по категориям распределились следующим образом: