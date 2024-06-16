Samsung откажет от процессоров Qualcomm в Galaxy Tab S10

Samsung планирует внести значительные изменения в свою линейку планшетов Galaxy Tab S10, установив в модель Galaxy Tab S10 Plus процессор MediaTek Dimensity 9300+ вместо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Это будет первый раз, когда корейский гигант использует чипсет тайваньского производителя полупроводников в своей премиум-линейке планшетов. Но что побудило компанию к такому шагу? Согласно отчету, одной из причин является повышение цен на чипсеты Qualcomm, что создало эффект бабочки.

Ранее сообщалось, что стоимость Snapdragon 8 Gen 3 составляет 200 долларов, что делает его использование в Galaxy Tab S10 Plus менее привлекательным для Samsung. В отчете Chosun говорится, что решение компании перейти на Dimensity 9300+ было обусловлено ростом цен на чипсеты Qualcomm. Интересно, что Samsung предпочла не использовать свой собственный Exynos 2400, а заключила соглашение с MediaTek.

По словам неназванного источника в отрасли, MediaTek предложила Samsung более выгодные условия. Использование Dimensity 9300+ для Galaxy Tab S10 Plus выглядит разумным решением, поскольку этот чипсет, производимый по 4-нм техпроцессу TSMC, не уступает в производительности и эффективности. Кроме того, он поддерживает новейшие технологии, такие как ОЗУ LPDDR5T, и способен запускать искусственный интеллект на устройстве с параметрами 1B, 7B и 13B, с масштабируемостью до 33B.

В отдельном отчете отмечалось, что в первом квартале 2024 года MediaTek заняла первое место по поставкам чипсетов для смартфонов с примерно 114 миллионами единиц. Однако, несмотря на меньшее количество поставок, Qualcomm заработала больше. Это указывает на способность MediaTek предлагать конкурентные цены на свои чипсеты, включая Dimensity 9300+, что позволяет привлекать крупных клиентов, таких как Samsung.

Если стоимость Snapdragon 8 Gen 4, выпуск которого ожидается в конце этого года, окажется слишком высокой для Samsung, возможно, в будущем мы увидим Dimensity 9400 в большем количестве моделей Galaxy Tab S11.