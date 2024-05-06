Samsung планирует внедрить ИИ в аккумуляторы смартфонов

Samsung представила линейку Galaxy S24 с новым программным пакетом на основе искусственного интеллекта под названием Galaxy AI. Учитывая, что эти новые модели принесли 53 процента операционной прибыли корейскому гиганту в первом квартале 2024 года, многие считают, что именно эти функции сделали их такими популярными. Однако, согласно слухам, предполагаемый Galaxy S25 Ultra может разочаровать своим аккумулятором, так как его емкость составит всего 5000 мАч, как у моделей предыдущего поколения. Тем не менее, Samsung планирует увеличить емкость на 10 процентов с помощью функции "Battery AI".

По названию, Battery AI, вероятно, будет интеллектуальной функцией, встроенной в следующую версию Galaxy AI, которая увеличит общее время работы устройства без ущерба для его производительности. Информатор PandaFlash сообщил, что неопределенный источник рассказал ему об этой функции, которая может увеличить время работы на 5-10 процентов. Хотя програмное обеспечение для оптимизации заряда батареи существует уже много лет, оно зачастую снижает производительность устройства или не приносит значительных результатов. Неясно, как будет работать Battery AI, но предполагается, что она "уберет" лишние фоновые задачи, расходующие ресурсы системы и уменьшающие время работы от заряда.

Хотя Battery AI не было официально подтверждено для серии Galaxy S25, многие наблюдатели ожидают, что оно будет включено, учитывая его важность в маркетинговой стратегии Samsung. Вместо того, чтобы заставлять пользователей самостоятельно выбирать, какие процессы завершить для экономии заряда, Battery AI может автоматически оптимизировать управление фоновыми приложениями. Ожидается, что интеграция NPU Snapdragon 8 Gen 4 или Exynos 2500 с Battery AI значительно улучшит срок службы аккумулятора. Пока детали остаются неясными, но мы будем следить за информацией и предоставим обновления, когда они появятся.