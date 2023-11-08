Samsung планирует выпустить доступный смартфон со складным экраном в следующем году

Согласно последнему отчету, опубликованному TrendForce, глобальный рынок смартфонов продолжает снижаться в течение уже девяти кварталов подряд, за исключением категории складных мобильных устройств, которая продолжает демонстрировать рост. За последние три месяца производители представили на рынок 13 новых смартфонов с гибкими экранами, установив новый рекорд.

По информации, полученной TrendForce от источников в цепочке поставок, компания Samsung планирует выпустить складные смартфоны среднего ценового сегмента в следующем году, с целью дополнительного снижения цен и увеличения их доступности для потребителей. Агентство не раскрыло информацию о наименовании и технических характеристиках этой новой модели.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Samsung представляет свои флагманские модели в сегменте "среднего класса". Например, серия Galaxy S FE (Fan Edition) представляет собой аналогичные продукты, сохраняя внешний дизайн флагманских моделей, но с некоторыми ограничениями в аппаратной конфигурации для снижения стоимости. Если эта информация подтвердится, то можно ожидать, что складные смартфоны Samsung среднего ценового сегмента будут представлены в аналогичном форм-факторе.

TrendForce утверждает, что благодаря инновационным дизайнам и опыту в области складных устройств, складные смартфоны будут стимулировать интерес со стороны потребителей и вызывать их желание обновить свои устройства. Производители смартфонов имеют большие надежды на успех этой категории устройств и поэтому активно выпускают новые модели, стремясь догнать лидирующие бренды и конкурировать с Apple.

Согласно оценкам TrendForce, поставки складных смартфонов могут увеличиться до 18,3 миллионов устройств к 2023 году, что на 43% больше, чем в предыдущем году. Однако их доля на рынке смартфонов в настоящем году составляет всего 1,6%. К 2024 году прогнозируется дальнейший рост на 38% до 25,2 миллионов устройств, и доля рынка складных смартфонов возрастет до 2,2%.