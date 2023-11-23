Samsung планирует вывести на рынок смартфоны с синими PHOLED-панелями в 2025 году

В течение года Samsung представит новые модели Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, но это не отвлекает ее от взгляда в будущее. На самом деле, в это время умы компании разрабатывают нечто интригующее для грядущих моделей Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Речь идет о новой технологии PHOLED (Phosphorescent OLED), которая в настоящее время используется только для фосфоресцентных зеленых и красных субпикселей экранов. К 2025 году планируется применить ее и для синих пикселей, что должно значительно улучшить качество изображения.

В настоящее время в OLED-панелях Samsung для синих пикселей используются флуоресцентные, а не фосфоресцирующие материалы.

Намерение перейти на использование PHOLED для этого компонента свидетельствует о стратегии, направленной на повышение общего качества будущих флагманских устройств, что является значительным прогрессом в области дисплейных технологий и подтверждает стремление Samsung поддерживать постоянный инновационный стандарт.

Технология PHOLED уже нашла применение в зеленых и красных субпикселей экранов Samsung.

Уровень внутренней светоотдачи составляет 100%. Для сравнения, эффективность используемых в настоящее время синих флуоресцентных материалов составляет всего 25%. Это достижение должно обеспечить более длительное время автономной работы и снижение энергопотребления будущих моделей Galaxy.

Несмотря на преимущества, остаются проблемы, которые необходимо решить.

Срок службы синего PHOLED меньше, чем у его флуоресцентного аналога. Но, учитывая успех, достигнутый компанией Samsung Display, можно ожидать многообещающих результатов в будущем.

Первоначально предполагалось, что Samsung Display представит синий фосфоресцирующий материал уже в моделях 2024 года. Однако из-за трудностей, связанных с разработкой, скорее всего, эта технология будет реализована в моделях Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 в 2025 году. Помимо повышения энергоэффективности и времени автономной работы, использование фосфоресцирующих материалов может привести к созданию более ярких экранов и более насыщенных цветов, что в целом улучшит впечатления от просмотра.

Пока нам мало что известно о новых возможностях готовящихся к выпуску Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, но в 2025 году, до которого осталось чуть больше года, мы должны получить более подробную информацию.