Samsung представила первый в мире прозрачный дисплей с технологией Micro LED

На выставке CES всегда много сюрпризов, и во время своего мероприятия First Look компания Samsung представила первый в мире прозрачный MicroLED-дисплей.

Пока не сообщается, сколько он стоит и когда эта технология появится в розничных устройствах, Samsung показала не один, а три разных прозрачных микросветодиодных дисплея с немного отличающимся дизайном. Два из демонстрационных устройств имели тонированное стекло, что позволяло не замечать за панелями любые потенциальные объекты, мешающие просмотру, в то время как другой дисплей был таким же прозрачным, как и обычное стекло, и при этом мог похвастаться безрамочным дизайном.

Вживую эффект, производимый прозрачными микро OLED-дисплеями Samsung, трудно описать: содержимое выглядит почти как голограмма, парящая в воздухе. Все демонстрационные устройства были отдельно стоящими и имели толщину всего около сантиметра, что еще больше усиливает иллюзию парящего экрана. Кроме того, благодаря высокой плотности пикселей микросветодиодов изображения выглядят невероятно четкими.

По словам представителя Samsung, поскольку прозрачные дисплеи MicroLED имеют более высокую яркость по сравнению с прозрачными OLED-панелями, они также меньше подвержены влиянию окружающего света.

Плохая новость заключается в том, что нынешняя серия непрозрачных MicroLED-телевизоров Samsung стоит 15 млн рублей за 110-дюймовую модель, и пройдет еще довольно много времени, прежде чем эти новые дисплеи станут хоть сколько-нибудь доступными.