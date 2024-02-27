Samsung представила смартфон, который можно носить на запястье

Будущее, в котором вы сможете носить свой смартфон на запястье, кажется близким, поскольку Samsung представила телефон, который действительно гибкий и облегает вашу руку. Следует отметить, что работа над этим продолжается, но постепенно это становится все более реальным для ближайшего будущего.

Samsung называет этот гибкий смартфон Cling Band, и его основу составляет гибкий OLED-экран. Этот ремешок можно использовать как смартфон или умные часы, в зависимости от вашего предпочтения. В своей стандартной прямой форме устройство выглядит как обычный смартфон — с тонким профилем и безрамочным дисплеем. Компания разместила камеру, разъем USB Type-C для зарядки и динамик. Гибкость достигается благодаря канавкообразной структуре, позволяющей устройству свободно сгибаться.

При сгибании телефона он образует дугу. На задней панели также расположен монитор сердечного ритма, что делает Cling Band полноценным фитнес-трекером, который поддерживает полное отслеживание через Samsung Health.

Это одна из самых инновационных концепций Samsung, которые я видел, и мне кажется, что в ближайшие годы что-то подобное может стать массовым продуктом. Однако у Cling Band есть недостатки для стандартного смартфона. Прежде всего, это вопрос его долговечности. Кроме того, носить его на запястье может быть не всегда удобно. И не совсем понятно, зачем устройству датчики состояния здоровья на задней панели, когда Samsung уже разрабатывает более компактные устройства для отслеживания здоровья, такие как Galaxy Ring.