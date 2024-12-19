Samsung представляет холодильники будущего: умные, мощные и экономичные

На выставке CES 2025 Samsung представит свои новые холодильники с технологией AI Hybrid Cooling, которые выйдут на мировой рынок в этом году. Эта революционная система охлаждения объединяет искусственный интеллект и продвинутые методы охлаждения, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных пользователей.

Главная фишка новых холодильников — гибридная система охлаждения, которая объединяет традиционный компрессор с модулем Пельтье. Это устройство работает как «гибридный двигатель», включая оба механизма только в те моменты, когда это действительно нужно. Например, если вы загрузили холодильник продуктами после большого шопинга или в доме стоит жара, система автоматически активирует оба элемента для быстрого охлаждения.

Искусственный интеллект в реальном времени анализирует состояние холодильника и прогнозирует температурные изменения, настраивая работу системы. Инверторный компрессор нового поколения отличается повышенной энергоэффективностью и долговечностью, потребляя меньше энергии и снижая затраты на электроэнергию.

Технология Hybrid Precise Cooling минимизирует колебания температуры внутри холодильника, даже во время автоматической разморозки. Используя остаточное тепло модуля Пельтье, система предотвращает резкие перепады, которые могут негативно повлиять на качество продуктов. Например, свежая рыба и мясо хранятся до 40% дольше, сохраняя свой вкус и текстуру.

Вместимость новых моделей — до 900 литров — позволяет забыть о нехватке пространства. Увеличение полезного объема стало возможным благодаря замене традиционных нагревательных элементов на компактный модуль Пельтье. Глубокие полки и расширенная площадь хранения позволяют разместить до 240 банок напитков — это на 24 больше, чем в стандартных моделях.

Новые холодильники Samsung с AI Hybrid Cooling — это не просто техника, а новый подход к бытовому удобству. Объединив инновации, экологичность и функциональность, компания задает тренд для современной кухни, где технологии работают на пользователя.