Samsung проиграла патентный спор: 117 миллионов долларов за технологии разблокировки и умного дома

Техасский суд обязал корейского гиганта выплатить компенсацию компании Maxell. Конфликт начался после истечения 10-летнего лицензионного соглашения между компаниями.

Окружной суд в Техасе вынес промежуточное решение, согласно которому Samsung должна выплатить Maxell $117,7 млн за незаконное использование запатентованных технологий. Речь идет о системах разблокировки Galaxy-устройств, платформе SmartThings и методах управления данными. Иск был подав еще в сентябре 2023 года, когда Maxell обнаружила использование своих семи патентов в продуктах Samsung без действующей лицензии.

Компании не всегда были противниками. С 2011 по 2021 год Samsung легально использовала технологии Maxell по лицензионному соглашению. Однако после истечения срока договора в 2021 году корейский гигант продолжил применять запатентованные решения без продления лицензии. Это побудило Maxell в 2023 году подать иски в суды США, Германии и Японии.

Эксперты отмечают, что Samsung почти наверняка подаст апелляцию, поэтому окончательный вердикт может измениться. Тем не менее, этот случай наглядно демонстрирует, насколько серьезными могут быть последствия патентных споров для технологических гигантов. Пока же Samsung предстоит выплатить внушительную сумму за использование чужих интеллектуальных разработок.