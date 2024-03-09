Samsung проливает свет на свой движок ProVisual

Камеры Galaxy S24 Ultra остаются центральной особенностью, хотя Samsung придерживается схемы, аналогичной предыдущим годам, с некоторыми улучшениями. Однако основное новшество этого года - это ProVisual Engine компании, который управляет камерами. Samsung начинает разговор о новой камере Galaxy S24 Ultra с 5-кратным зумом, отмечая увеличение размера сенсора и пикселей на 60% по сравнению с Galaxy S23 Ultra. Также улучшен угол стабилизации для лучшего OIS. Новая камера с 5-кратным увеличением также обладает процессором обработки сигналов на базе искусственного интеллекта, который работает на 42% быстрее, а затвор сенсора теперь открывается еще быстрее.

Кроме того, серия Galaxy S24 предлагает генеративное редактирование, что идеально подходит для коррекции, изменения размера и рисования. Генеративный ИИ также может заполнять пробелы в изображениях, что представляет собой удобную и эффективную функцию.

Galaxy S24 Ultra теперь может создавать 24-мегапиксельные снимки с использованием приложения Expert RAW, объединяя 50-мегапиксельные изображения с многокадровыми 12-мегапиксельными изображениями. Фотографии слияния AI Fusion обладают HDR и могут экспортироваться в форматы JPG и RAW.

Наконец, Samsung представила Enhance-X - редактор на базе искусственного интеллекта, который включает новую функцию Camera Shift. Она позволяет пользователю корректировать угол и перспективу фотографии после ее создания с помощью ИИ.

Эти улучшения делают серию Galaxy S24 одной из лучших на рынке смартфонов премиум-класса. Если вам нужен телефон с отличной камерой, то Galaxy S24 - ваш выбор.