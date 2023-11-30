Samsung пытается удешевить Galaxy S24 в ущерб будущим владельцам

Samsung продолжает снижать объем оперативной памяти в своих флагманских смартфонах Galaxy, несмотря на тенденцию конкурентов к увеличению этого параметра. Новости от аналитика указывают на то, что предстоящая линейка Galaxy S24, ожидаемая в начале следующего года, будет сохранять базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти, при этом более емких вариантов для покупки не предусмотрено.

В то время как другие производители выпускают смартфоны с внушительными 24 ГБ оперативной памяти, Samsung, кажется, остается верна своей стратегии уменьшения этого показателя. Однако в сообщениях Ice Universe появились и положительные изменения: Galaxy S24 Plus будет доступен с обновленным объемом памяти - до 12 ГБ, хотя, вероятно, за более высокую цену. Тем не менее, топовая модель, Galaxy S24 Ultra, останется ограниченной 12 ГБ оперативной памяти, что может повлиять на ее привлекательность для потребителей, особенно учитывая, что S24 Plus предлагает такую же опцию.

По мнению аналитика, Samsung могла бы привнести разнообразие, представив вариант Galaxy S24 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти, даже за дополнительную плату. Учтя растущий интерес к моделям с большим объемом памяти, особенно среди устройств, использующих мощные чипсеты, производителям следовало бы рассмотреть такие варианты. Однако, судя по слухам, Samsung выбрала иной путь, и будущее покажет, как эта стратегия повлияет на ее позицию на рынке.