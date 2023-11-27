Samsung регистрирует торговые марки "AI Phone" и "AI Smartphone" для Galaxy S24

Ожидается, что три модели Galaxy S24 будут превосходить конкурентов благодаря новым возможностям искусственного интеллекта, которые намерена внедрить компания Samsung, а недавно анонсированные Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 также станут надежной основой для этого. Корейский гигант, вероятно, намерен использовать на рынке несколько терминов из недавно зарегистрированных им товарных знаков, причем, по имеющимся данным, речь идет о "AI Phone" и "AI Smartphone".

Вскоре после подачи заявки на товарный знак 'Samsung Glasses' в начале этого месяца компания подала заявку не на один, а на два товарных знака: 'AI Phone' и 'AI Smartphone'. Сообщается, что в начале следующего года корейский гигант собирается внедрить генеративный искусственный интеллект во все модели Galaxy S24, однако о том, как поведет себя такая программа во флагманской серии 2024, пока ничего не известно. GalaxyClub, заметивший эти товарные знаки, также сообщает, что Samsung работает и над другими товарными знаками, такими как Magic Pixel, Flex Magic и Flex Magic Pixel, хотя их использование не упоминается.

Что касается товарных знаков "AI Phone" и "AI Smartphone", то, по сообщению Sammobile, поскольку они имеют общие названия, возможно, что Samsung не получит их. Однако подача заявки позволяет предположить, что компания стремится эффективно продвигать линейку Galaxy S24, а также наделить эти три модели функциями, которые превзойдут семейство Galaxy S23 и конкурентов за счет усовершенствованных возможностей, начиная с искусственного интеллекта.

Во время анонса Exynos 2400 компания Samsung заявила, что на эталонной плате Exynos 2400 запущена демонстрация, позволяющая создавать текст в изображение с помощью искусственного интеллекта. В Snapdragon 8 Gen 3 чипсет Qualcomm для смартфонов высшего уровня может выполнять LLM (Large Language Models) на устройстве и плавно запускать Stable Diffusion, что свидетельствует о готовности аппаратного обеспечения к решению этих задач.