Samsung удалось продать 3 миллиарда смартфонов за последнее десятилетие

Samsung – ведущий игрок на рынке смартфонов. Недавнее исследование рынка подтверждает эту позицию, показывая, что южнокорейская компания продала впечатляющие 3 миллиарда смартфонов. Это значительное достижение делает Samsung труднодостижимой целью для других брендов.

По данным IDC, за последние десять лет Samsung превзошла Apple по продажам на 33%, реализовав 2,93 миллиарда телефонов по сравнению с 2,2 миллиарда у Apple за тот же период. Исследование охватывает данные об отгрузках с первого квартала 2014 года по первый квартал 2024 года. Samsung не только значительно опередила Apple, но и продала больше смартфонов, чем Xiaomi, Vivo и Huawei вместе взятые. Хотя эти компании также демонстрируют успехи, их результаты не сравнимы с достижениями производителя Galaxy.

Интересно, что Samsung уже несколько лет сталкивается с ежегодным снижением поставок смартфонов. Несмотря на это, компания продолжает удерживать лидерство по продажам. Исследование также показывает, что наиболее успешным годом для Samsung был 2015-й, когда были выпущены Galaxy S6 и Galaxy Note 5. Galaxy S6 стал знаковым для компании, будучи первым телефоном с дизайном «стеклянного сэндвича». В 2015 году Samsung продала 320,9 миллиона устройств, в то время как Apple – 231,5 миллиона. Самым слабым годом для Samsung стал 2022-й, когда было продано 258,2 миллиона телефонов, что все же больше, чем у Apple, которая продала 225,3 миллиона смартфонов.

В настоящее время Samsung переживает фазу восстановления. Серия Galaxy S24 оказалась очень успешной, и у компании есть несколько интересных новинок, запланированных на оставшуюся часть года. Мы находимся только в начале второго квартала, и в ближайшие месяцы появится больше информации о положении компании. Соперничество между Samsung и Apple остается острой, но здоровой, что приятно наблюдать. Обе компании продолжают бороться за лидерство, поддерживая высокий уровень конкуренции на рынке.