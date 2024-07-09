Samsung уже планирует выпуск Galaxy Ring 2 с дисплеем

До мероприятия Samsung Unpacked Event 2024 осталось всего несколько дней, и слухи активно распространяются, подогревая интерес к будущим продуктам, которые компания представит. Технологические компании постоянно обновляют и выпускают новые продукты, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Важным шагом для Samsung станет выпуск первого смарт-кольца Galaxy Ring. В то время как все ждут запуска этой модели, появляются новые отчеты, намекающие на возможный выход Galaxy Ring 2.

Событие Galaxy Unpacked 2024 запланировано на 10 июля в Париже, и мы ожидаем увидеть первый смарт-кольцо Samsung, впервые представленное на январском мероприятии Unpacked и затем на MWC. Это устройство привлекло внимание не только энтузиастов технологий, но и пользователей Samsung, особенно тех, кто ищет компактные устройства для отслеживания здоровья.

Недавний отчет от 91mobiles указывает на то, что Samsung подала патентную заявку в USPTO на новое смарт-кольцо, что может указывать на разработку преемника Galaxy Ring. Первая модель, кратко продемонстрированная на предыдущих мероприятиях, имела круглую конструкцию с датчиками на внутренней стороне. Говорят, что Galaxy Ring 2 будет иметь иной дизайн с квадратной формой и встроенным датчиком на внутренней стороне круглой части.

Эллиптический или овальный дизайн нового смарт-кольца отличается от традиционного круглого и может улучшить посадку, делая его более эргономичным. Самой интересной особенностью Galaxy Ring 2 станет наличие двух дисплеев: одного для выбора значков и другого для отображения более подробной информации.

Потенциальный AMOLED-дисплей позволит пользователям лучше взаимодействовать с устройством, визуально отслеживать прогресс и просматривать уведомления. Согласно патентной заявке, Galaxy Ring 2 будет включать множество улучшенных функций для здоровья, включая акселерометры, датчики отпечатков пальцев и температуры, а также расширенные возможности подключения.

Сообщается, что смарт-кольцо будет доступно в широком ассортименте размеров для удовлетворения потребностей различных пользователей. В США планируется выпуск 65 различных размеров, а в Южной Корее — 27 размеров. Некоторые отчеты также предполагают дополнительные функции, такие как включение электрокардиограммы в преемника, но точные детали станут известны только после официального запуска Galaxy Ring от Samsung. До тех пор остаётся ждать первых смарт-кольцов компании, которые будут представлены уже через несколько дней.