Samsung выпустит конкурента Apple Vision Pro в октябре

На Galaxy Unpacked 2024 было представлено множество устройств, включая новые возможности ИИ, новейшую складную серию и впервые смарт-кольца от Samsung. На мероприятии TM Roh объявила о разработке платформы расширенной реальности (XR), которая может выйти в этом году. Эта новость вызвала ажиотаж в технологическом сообществе, а недавний отчет раскрыл больше деталей о гарнитуре Android XR и её возможном запуске.

На Unpacked 2024 пользователям показали тизер платформы XR, находящейся в разработке и планируемой к выпуску в этом году. Первые упоминания о проекте появились в феврале прошлого года, когда компания говорила о сотрудничестве с Qualcomm и Google для создания гарнитуры XR. Официальное заявление о запуске платформы было сделано 10 июля.

Согласно отчету Business Insider, внутренние сроки выпуска гарнитуры Android XR на базе Qualcomm, произведённой Samsung, были уточнены. Версия для разработчиков может выйти в октябре этого года, а потребительская версия — в начале 2025 года. Гарнитура, кодовое название которой «Moohan», будет использовать новое программное обеспечение AR от Google и станет ответом на Apple Vision Pro.

Изначально гарнитура планировалась к выпуску в первом квартале этого года, но из-за необходимости доработок её релиз был несколько раз перенесён.

Отчет также проливает свет на внутренние слухи:

По словам двух сотрудников, знакомых с ситуацией, есть предположения, что Samsung может стать первой компанией, создающей очки с программным обеспечением дополненной реальности от Google.

Дополнительные подробности о формате запуска пока скудны, но они будут становиться более ясными по мере приближения даты релиза. Ожидается, что гарнитура XR будет оснащена OLED-экраном, функциями отслеживания рук и глаз, восемью камерами слежения и возможностями, усовершенствованными ИИ.

Платформа XR может работать на чипсете Snapdragon XR2+ Gen 2 или ещё более мощном чипсете, предназначенном для гарнитуры. Мы с нетерпением ждём запуска версии для разработчиков, чтобы узнать больше деталей.