Samsung выпустит складной смартфон с тремя экранами в следующем году

Складные смартфоны продолжают набирать популярность, и конкуренция в этом сегменте усиливается. Honor уже успел заявить о себе, выпустив самый тонкий складной телефон, но рынок не стоит на месте: компании ищут новые форматы и пытаются удивить пользователей свежими идеями. Среди них — Samsung, которая, по слухам, готовит смартфон с тройным экраном и двойным складыванием.

Samsung уже давно работает над этой концепцией, и новая утечка намекает, что необычная модель Galaxy Fold с тремя экранами может появиться в следующем году. Несмотря на то, что в этом году компания не предложила значительных инноваций, представители Samsung пообещали исправить это в будущем. Все указывает на то, что следующий шаг будет революционным.

Корейский блогер yeux1122, известный своими точными прогнозами, написал в Naver, что Samsung разрабатывает Galaxy Fold Z Triple — модель с двойным шарниром, которая складывается внутрь, в отличие от подхода Huawei Mate XT. Это решение, вероятно, позволит интегрировать отдельный внешний экран, а сам складной дисплей останется основным. Такой дизайн может значительно улучшить удобство работы с устройством, особенно в режиме многозадачности. Также появились слухи о выходе Galaxy Z Fold 7 Special Edition, который, скорее всего, представят вместе со стандартной версией Fold 7. Специальные модели, как правило, предлагают уникальные функции или дизайн, и этот вариант, возможно, станет одним из ключевых анонсов Samsung в следующем году.

Помимо этого, сообщается, что Samsung готовит и Galaxy Z Flip 7 FE — более доступную версию своей раскладушки. Если слухи подтвердятся, следующая линейка складных устройств Samsung станет самой масштабной за последние годы.