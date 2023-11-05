Самый большой в истории 42-дюймовый OLED iMac уже находится в разработке

Apple никогда не расширяла свой дисплей до 32 дюймов и Pro Display XDR оставался ее крупнейшим продуктом с дисплеем. В отношении iMac компания представила обновленную версию с чипсетом M2, но размер его экрана оставался на уровне 21,5 дюйма. Все же Apple планирует выпустить 42-дюймовую версию, оборудованную OLED-технологией, в соответствии с планами, опубликованными Revegnus. Однако неизвестно, откуда информатор получил эту информацию.

Технические характеристики 42-дюймового iMac не раскрываются, и его официальный запуск ожидается в 2029 году. Однако точная дата зависит от планов Apple, которая часто меняет свои релизы, как в случае с iMac Pro. Ожидается, что большой iMac будет выпущен ограниченным тиражом и будет предназначен для более состоятельных клиентов с более высокой ценой.

Кроме того, Apple, согласно утечке планов, работает над менее крупной версией iMac с 32-дюймовым экраном, которая планируется к выпуску в 2028 или 2029 году. Эта модель также будет выпущена в ограниченном количестве, но с учетом большего экрана предполагается использование высокоразрешенной панели и мощных компонентов, возможно, с поддержкой технологии ProMotion, что сделает ее премиальным продуктом.

Важно отметить, что планы, указанные в утечке дорожной карты, не всегда означают, что Apple точно выпустит продукт в данном временном интервале, так как компания может столкнуться с препятствиями и изменить свои планы. Но мы будем следить за обновлениями и сообщим о любых изменениях в планах Apple относительно 42-дюймового iMac.