Самый глупый в мире смартфон Light Phone 3 поступил в продажу за огромные деньги

Если вы мечтаете о телефоне без соцсетей, бесконечных уведомлений и лишних отвлекающих функций, то Light Phone 3 может показаться идеальным выбором. Он предлагает базовый набор возможностей: звонки, сообщения, музыку, заметки, навигацию, точку доступа и будильник. Однако цена за это удовольствие — $799 — заставляет задуматься, насколько дорого может стоить цифровая тишина.

Новинка получила 3,92-дюймовый монохромный OLED-экран, заменив e-ink дисплей предыдущей версии. Внутри стоит Snapdragon 4 Gen 2, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Телефон оснащён 50-Мп основной камерой и 8-Мп фронтальной, что позволяет совершать видеозвонки. Есть поддержка 5G, 4G LTE и большинства мобильных сетей, а также сканер отпечатков пальцев, колесо регулировки яркости и фонарик.

Аккумулятор здесь всего 1800 мА·ч, но за счёт минималистичного интерфейса время автономной работы может приятно удивить. Устройство работает на Android, но без уточнений о версии и будущих обновлениях. NFC для платежей пока недоступен. Light Phone 3 поступает в продажу по цене $799, но на старте можно купить его за $599. Вопрос только в том, готовы ли вы заплатить столько за смартфон, который делает меньше, чем ваш нынешний?