Sanwa Supply выпустила Bluetooth-мышь для большого пальца 400-MABT156BK2, которая позволяет перемещать указатель с помощью управления, аналогичного маленькой красной точке ThinkPad.

Эта мышь поддерживает соединение с ПК, Mac, Android, iOS и ChromeOS, поддерживая Bluetooth 5.0. Пользователи могут надевать ее на пальцы и использовать без плоской поверхности, что позволяет управлять компьютером даже в стоячем положении. Аналогично методу управления маленькой красной точкой ThinkPad, пользователь перемещает указатель мыши, нажимая джойстик в любом направлении. Вокруг джойстика расположены четыре кнопки: левая кнопка мыши, правая кнопка мыши и кнопки вверх и вниз, как у клавиш со стрелками.

По словам официальных лиц, данную мышь можно использовать в течение 46 рабочих дней (по 8 часов в день) или 26 часов непрерывной работы, например, в играх. Она оснащена перезаряжаемой литиевой батареей с интерфейсом USB, имеет вес 16 грамм и продается за 5480 иен в Японии.